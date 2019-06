A. DANKO JE ZA VOĽBU ĎALŠÍCH KANDIDÁTOV NA SUDCOV ÚS

Predseda SNS Andrej Danko je za to, aby parlament zvolil ďalších kandidátov na sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR. O situácii chce hovoriť aj na utorkovom (18. 6.) stretnutí s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Po pondelkovej Koaličnej rade dodal, že nemá problém s tým, aby parlament zvolil ďalších kandidátov na ústavných sudcov, ale v koalícii sú pripravení na rôzne varianty."Nemám problém s tým, aby SNS dovolila potrebný počet. Ale rešpektujem aj koaličnú dohodu," skonštatoval Danko s tým, že tému ešte v koalícii úplne neuzavreli a Koaličná rada sa podľa jeho slov v tejto súvislosti ešte raz stretne. Dodal, že o tejto téme sa chce rozprávať aj s novou prezidentkou.Podľa predsedu Smeru-SD Roberta Fica by mala prezidentka Zuzana Čaputová vymenovať z doteraz zvolených kandidátov na sudcov ÚS SR troch. "Pokiaľ to neurobí, nemáme dôvod voliť," avizoval po pondelkovej Koaličnej rade s tým, že v opačnom prípade by podľa jeho slov vzniklo riziko rôznych žalôb na princípe diskriminácie, čo by mohlo spôsobiť ťažkosti na Ústavnom súde. Fico nepredpokladá, že by pristúpili k voľbe kandidátov na štvrtkovej (20. 6.) schôdzi.Prezidentka Čaputová v rozhovore pre TASR avizovala, že bude postupovať podľa Ústavy SR. "Počkám, kým si parlament splní svoju povinnosť a navolí dostatočný počet kandidátov," povedala.Poslanci budú chýbajúcich kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR vyberať na nadchádzajúcej schôdzi parlamentu. Voľba sa má konať vo štvrtok 20. júna. Poslanci už volili kandidátov v troch voľbách. Stále však nezvolili dostatočný počet, čiže 18 kandidátov, spolu ich zvolili zatiaľ 12.Na Ústavnom súde SR sa v polovici februára uvoľnilo deväť sudcovských miest. Z celkového počtu 13 sudcov je aktuálne obsadených sedem miest. Predsedom ÚS je Ivan Fiačan.