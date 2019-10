A. Danko: Návrh na úpravu minimálneho dôchodku nerozbije štátnu kasu

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 6. októbra (TASR) - Koaličná strana SNS podmieňuje schválenie novely zákona o minimálnej mzde z dielne Smeru-SD tým, že musia koaliční partneri podporiť jej návrh na zvýšenie minimálneho dôchodku. Uviedol to v diskusnej relácii TA3 predseda SNS Andrej Danko s tým, že je potrebné celkovo zmeniť systém sociálneho zabezpečenia.Danko opäť zopakoval, že SNS je za zvýšenie minimálnej mzdy, ale musí to byť zodpovedné. Podľa neho je po 10 rokoch stanovovania minimálnej mzdy tento systém zastaraný a treba sa zaoberať novými výzvami. Koaličná SNS naďalej trvá na zvýšení minimálneho dôchodku. Poslanci navrhujú základnú sumu minimálneho dôchodku naviazať namiesto určeného percenta sumy životného minima pre jednu osobu na určené percento sumy priemernej mzdy vyplývajúcej z hospodárstva SR za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza danému kalendárnemu roku, konkrétne má byť vo výške 33 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy v hospodárstve.skonštatoval Danko.Predseda SNS ďalej uviedol, že ak Smer-SD nepodporí ich návrh o minimálnych dôchodkoch, nepodporia národniari jeho novelu o minimálnej mzde, ktorou sa má zaviesť vzorec na jej pravidelné zvyšovanie.vyhlásil Danko. Zároveň bude za to, aby sa viedol zodpovedný dialóg.tvrdí Danko.Podľa Danka má štát možnosti, ako by mohol získať zdroje na financovanie opatrení. Upozornil napríklad na každoročnú medzeru vo výbere dane z pridanej hodnoty (DPH) v objeme 1,5 miliardy eur.podotkol Danko.Líder SNS opäť spomenul aj ďalšie opatrenia, ktoré strana presadzuje a ktoré predloží na rokovanie parlamentu. Presadzuje zriadenie ministerstva cestovného ruchu a športu, v oblasti športu budú ďalej poslanci presadzovať, aby v kolektívnych športoch mohli športovci využívať živnosti. Ďalším opatrením chce SNS umožniť obchodným reťazcom darovanie drogistického tovaru po dátume spotreby charite, zaviesť inštitút podnikových bytov, ako aj rozšíriť čerpanie rekreačných poukazov, aby ich mohol čerpať nielen zamestnanec, ale aj jeho deti, rodičia zamestnanca či jeho starí rodičia.