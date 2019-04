A. Danko: Nikto nezakazuje spievať hymny iných štátov

Na archívnej snímke predseda NR SR Andrej Danko. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 5. apríla (TASR) - Problém so zákonom o štátnych symboloch si koalícia vyrieši. Povedal to predseda SNS a Národnej rady Andrej Danko. Odmieta, že by novelou chcela SNS niekomu ublížiť. Zákaz hrania a spievania štátnej hymny iného štátu sa podľa Danka týka len štátnych či pamätných dní. Šéf parlamentu dodáva, že situácia už mohla byť vyriešená, keby vo štvrtok prezident Andrej Kiska zákon vrátil, ako ho Danko žiadal.povedal Danko. Situáciu koalícia podľa neho vyrieši s prezidentom alebo bez prezidenta. Naďalej si myslí, že aj keby zo zákona zákaz nevypadol, nič zlé by sa nestalo, lebo podľa jeho slov nikto nezakazuje nikomu spievať hymnu iného štátu. Nové opatrenie v zákone sa podľa Danka týka iba významných dní.vyhlásil Danko. Dodáva, že podľa schváleného zákona by sa hymna iného štátu mohla v tieto významné dni hrať za prítomnosti oficiálnej delegácie.Danko deklaroval pripravenosť rokovať o zmenách v zákone tak, aby boli všetci spokojní a aby sa nenarúšali slovensko-maďarské vzťahy. Šírenie napätia šéf parlamentu odmieta.doplnil a opakovane vylúčil úmysel novelou zákona niekomu ublížiť.vyhlásil.Danko pripomenul, že novelu zákona o štátnych symboloch SNS predložila ako reakciu na nové logo na dresoch hokejovej reprezentácie. Novelou chcela SNS viac chrániť štátne symboly. Do právnej normy sa tak dostali nové pojmyčiPodpredseda NRSR a predseda Mosta-Híd Béla Bugár povedal, že sa do zákona dostalo ustanovenie, ktoré nepatrí do Európy, ani do 21. storočia. Priznal, že si to jeho poslanci nevšimli, preto ho podporili. Ospravedlnil sa za to a vyhlásil, že problém vyriešia skôr, ako zákon nadobudne účinnosť, teda ešte na začiatku májovej schôdze, pokiaľ prezident Kiska právnu normu vráti parlamentu. Hlava štátu podľa Bugára vrátenie zákona prisľúbila.Prezident Kiska vo svojom stanovisku uviedol, že rozhodnutie k zákonu o štátnych symboloch oznámi v priebehu budúceho týždňa. Zároveň žiada koaličných poslancov, aby si najskôr prečítali, za čo hlasujú. Oveľa lepšie by však podľa neho bolo, ak by už príprave zákona venovali väčšiu pozornosť.Prezidenta oslovili okrem Bugára a Danka aj nezaradený poslanec Zsolt Simon či neparlamentná SMK. Simon, ktorý sa pri hlasovaní zdržal, tvrdí, že zákon je nezmyselný a hlúpy. Kritizoval Most-Híd za to, že zákon podporil. SMK zas žiada poslancov Mosta-Híd a Gábora Grendela (OĽaNO), ktorí hlasovali za zákon, aby sa vzdali mandátu. Zákon kritizuje aj opozičná SaS, ktorá za novelu nehlasovala. Dodáva, že ak prezident zákon nevráti a plénum ho neopraví, právna norma môže skončiť na Ústavnom súde.