A. Danko odcestoval do Prahy, v českom parlamente vystúpi s prejavom

Na archívnej snímke Andrej Danko. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. novembra (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) odcestoval v stredu predpoludním do Prahy, kde sa zúčastní ako čestný hosť otvorenia 21. schôdze Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR, na ktorej zároveň vystúpi s prejavom. Stredajšie zasadnutie Poslaneckej snemovne bude venované 100. výročiu prvého zasadnutia Česko-Slovenského Revolučného národného zhromaždenia. TASR o tom informoval Dankov hovorca Tomáš Kostelník.Danko sa podľa jeho slov stane prvým politikom zo Slovenska, ktorý sa postaví za rečnícky pult pred poslancov českého parlamentu." uviedol ešte pred odletom do Prahy Danko.Okrem prejavu absolvuje Danko počas návštevy v českom parlamente i stretnutie s predsedom Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Radkom Vondráčkom. Podvečer sa predseda NR SR vráti do Bratislavy.Vystúpenie v českom parlamente bude už tretím zahraničným zákonodarným zborom, v ktorom bude Danko rečniť. Prvým bola ruská Štátna duma, kde vystúpil počas vlaňajšej oficiálnej návštevy Ruskej federácie. Prejav predniesol predseda NR SR tiež v júni v pléne srbského parlamentu.