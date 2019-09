A. Danko odmieta prípadnú koalíciu, v ktorej by bola ĽSNS

Andrej Danko, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. septembra (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) odmieta akúkoľvek koalíciu, v ktorej by bola ĽSNS. V stredu v parlamente povedal, že by porušil princíp svojej politickej existencie, keby sa bavil s ľuďmi podporujúcimi extrémizmus a fašizmus.vysvetlil Danko. Ľuďom podľa jeho slov treba vysvetľovať, že podpora extrémistických strán vo voľbách znamená stratené hlasy.Predseda Smeru-SD Robert Fico podľa Dankových slov pozná jeho postoj k extrémizmu.dodal. Danko to povedal aj v súvislosti s Ficovým vyjadrením na adresu výrokov exposlanca Milana Mazureka (ĽSNS), za ktoré ho Najvyšší súd SR minulý týždeň právoplatne odsúdil za hanobenie národa, rasy a presvedčenia.Fico po rozhodnutí súdu na sociálnej sieti uviedol, že Mazurek povedal len to, čo si myslí takmer celý národ. SNS vtedy reagovala tým, že dúfa, že si jej koaličný partner uvedomuje,Mazurek čelil obžalobe za jeho hanlivé výroky na adresu rómskeho etnika, ktoré majú rasistický charakter, odvysielané v októbri 2016 v Rádiu Frontinus.