A. DANKO: PARLAMENT BY MAL ZVOLIŤ PÄŤ KANDIDÁTOV NA SUDCOV ÚS

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. júna (TASR) - V koalícii je dohoda na zvolení chýbajúcich piatich kandidátov na sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR. Ak by sa ich na utorkovej schôdzi parlamentu zvoliť nepodarilo, v septembri by sa už nevolili tajne, ale verejne. Po Koaličnej rade to oznámil predseda parlamentu a líder SNS Andrej Danko.