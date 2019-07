A. Danko: Parlamentné voľby budú pravdepodobne 29. februára 2020

Na archívnej snímke Andrej Danko. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 29. júla (TASR) - Parlamentné voľby budú pravdepodobne 29. februára 2020. Koaličná dohoda vyprší šesť mesiacov pred nimi. V rozhovore pre TASR to povedal predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS). Skonštatoval, že v koalícii sú aj nezhody, chce ju však do volieb podržať. To, či dovládne so 76 poslancami, podľa svojich slov nevie.skonštatoval v súvislosti s vypršaním koaličnej dohody.Danko priznal, že v koalícii majú aj nezhody.priblížil.Zdôraznil, že pri strategických návrhoch zákonov doteraz koaličná dohoda platila a čaká, či prejdú návrhy aj v septembri v druhom čítaní.poznamenal.Za najväčšiu výhodu koalície považuje, že koaličný návrh v pléne prejde.povedal v súvislosti s podporou opozičných návrhov. Nepovažuje to však za taktizovanie a koalíciu prirovnal k manželstvu.reagoval na otázku, či pripúšťa rokovanie s opozíciou o zákonoch po vypršaní koaličnej dohody.Danko tvrdí, že opozičné strany často nie sú schopné koaličného kompromisu.povedal.To, či koalícia dovládne so 76 poslancami, povedať nevie, a to aj vzhľadom na vyjadrenia poslancov Kataríny Cséfalvayovej, Martina Fedora (obaja klub Most-Híd) a ďalších.uviedol. Na otázku, či budú pre neho prijateľné hlasy nezaradených poslancov, ako Peter Marček, Martina Šimkovičová a Rastislav Holúbek, reagoval, že poslancom nikto nemôže zabrániť hlasovať za niektoré návrhy. Najmä opozícia podľa neho často funguje individuálne.