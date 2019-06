A. Danko pripúšťa verejnú voľbu kandidátov na ÚS

Andrej Danko, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 20. júna (TASR) - Pokiaľ nebudú zvolení kandidáti na ústavných sudcov, mohla by byť verejná voľba. Pripustil to predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS).Koalícia mala podľa neho vo voľbe kandidátov ústavných sudcov šiestich uchádzačov.povedal Danko na brífingu po voľbe. Dodal, že on volil šiestich kandidátov vrátane štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti Editu Pfundtner či bývalého šéfa Siete Radoslava Procházku.Danko pripustil konflikty na Koaličnej rade. Na otázku o predčasných voľbách uviedol, že ak by premiér Peter Pellegrini a predseda Smeru-SD Robert Fico mali hovoriť iné, mali by si v koalícii povedať, ako a či ďalej.