A. Danko: Rekreačné poukazy sú už v koalícii odkomunikované

Na snímke predseda NRSR Andrej Danko. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. septembra (TASR) – Téma rekreačných poukazov je v koalícii odkomunikovaná, nový inštitút musí už len prejsť cez Národnú radu (NR) SR. Predseda SNS Andrej Danko ju už prediskutoval aj s ministrom financií Petrom Kažimírom (Smer-SD) a ten je s tým podľa nehoOkrem podpory odvetvia cestovného ruchu ide podľa Danka aj o súčasť boja s čiernou ekonomikou.uviedol v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike.Nárok na zvýhodnený rekreačný poukaz bude mať podľa Danka zamestnávateľ s pracovným alebo obdobným pomerom trvajúcim aspoň dva roky, alebo živnostník s minimálne dvojročnou živnosťou. Ak o to zamestnanec bude mať záujem, vo firmách s viac ako 49 zamestnancami to bude povinné. Zvýhodnený poukaz bude mať celkovú hodnotu 500 eur, z toho zamestnávateľ prispeje 275 eurami.Danko zdôraznil, že je to inštitút, ktorý poznajú mnohé západné Zákonníky práce. Turizmus na Slovensku podľa neho potrebuje podporu.dodal predseda SNS.