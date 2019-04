A. Danko sa snaží pri znížení DPH na potraviny kompromis

Na snímke predseda NR SR Andrej Danko (SNS). Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 29. apríla (TASR) – Predseda SNS a parlamentu Andrej Danko sa snaží nájsť v rokovaniach o znížení DPH na potraviny kompromis na zozname týchto potravín. Dosah zníženia tejto dane na štátny rozpočet má byť prijateľný pre predsedu vlády Petra Pellegriniho (Smer-SD), predsedu strany Smer-SD Roberta Fica a predsedu Mosta-Híd Bélu Bugára. Povedal to v pondelok predseda koaličnej SNS Andrej Danko.Najväčším politickým úspechom pre Danka bude, ak do niekoľkých týždňov oznámi potraviny, pre ktoré klesne DPH.priblížil s tým, že sa to netýka subtropického ovocia.Podľa jeho slov dosah zníženia DPH na potraviny zo súčasného pracovného zoznamu je asi 400 miliónov eur a Smer-SD akceptuje úroveň 150 miliónov eur. Šéfka argorezortu Gabriela Matečná (SNS) spresnila, že má ísť napríklad o nápoje s veľmi malým obsahom cukru, bryndzu, 100% ovocné a 100% zeleninové šťavy, ovocie a zeleninu mierneho pásma, mliečne výrobky. Záverečný zoznam bude výsledkom rokovaní, uzavrela ministerka Matečná.