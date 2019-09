A. Danko sa stretol s Moon Hee-sangom, chce hlbšiu spoluprácu s Kóreou

Na archívnej snímke Andrej Danko. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 19. septembra (TASR) - Prehlbovanie medziparlamentnej a ekonomickej spolupráce Kórejskej a Slovenskej republiky bude pokračovať. Vo štvrtok to povedal predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) po stretnutí s predsedom Národného zhromaždenia Kórejskej republiky Moon Hee-sangom.povedal Danko. Na stretnutí podľa svojich slov vyjadril podporu krajine pri riešení situácie na Kórejskom polostrove. Dodal, že Kórea je pre Slovensko vo veľa veciach vzorom a verí v prehĺbenie spolupráce krajín napríklad v oblasti cestovného ruchu. Ocenil tiež doterajšie investície Kórey na Slovensku.Moon Hee-sang vyzdvihol, že obe krajiny sa stali vzájomne prospešnými a dôležitými partnermi vďaka aktívnemu obchodovaniu a investíciám. Dobré vzťahy medzi krajinami podľa jeho slov potvrdzuje aj fungovanie výrobného závodu automobilky Kia na Slovensku.dodal.Danko poukázal na to, že v nasledujúcom týždni sa s predsedom kórejského parlamentu opäť stretne, a to v Kazachstane na Euro-ázijskom samite. V tejto súvislosti doplnil, že ak sa zrušia sankcie voči Rusku, rád takýto samit zorganizuje v Bratislave.