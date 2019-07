A. Danko: Sankcie sú zbytočné, Rusku, naopak, pomáhajú

Na archívnej snímke Andrej Danko. Foto: NRSR Foto: NRSR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 1. júla (TASR) – Sankcie krajín Európskej únie voči Rusku sú zbytočné a profituje z nich najmä samotné Rusko rozvojom svojej domácej výroby. Naopak, obchodná bilancia Ruska s krajinami, ktoré sankcie voči nemu presadzujú, sa úspešne rozvíja. Povedal to v pondelok predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) v Moskve pri otvorení slovensko-ruského podnikateľského fóra.Podľa Danka sa od doby zavedenia sankcií v Rusku výrazne zvýšil pomer domácich potravín na trhu, zrýchlil sa vývoj v oblasti leteckého priemyslu a automobilov.povedal Danko.Ruský minister priemyslu a obchodu Denis Manturov dodal, že napriek sankciám Rusku rastie obchodná výmena aj investície. Krajina sa usiluje prilákať podnikateľov zo zahraničia a dobrým základom pre spoluprácu so Slovenskom je podľa Manturova spoločný slovanský pôvod.povedal Manturov. Ako príklad uviedol firmu Castor & Pollux, no upozornil zároveň aj na aktívne pôsobenie spoločnosti Matador, ktorá bude rozširovať svoje výrobné kapacity v Nižnom Novgorode.spresnil minister.Obchodná bilancia Slovenska a Ruska sa v posledných rokoch zvyšuje. Vlani to bolo o 13,7 percenta. Pre Rusko je podľa Manturova mimoriadne dôležité, že rastie vývoz ruských výrobkov na Slovensko aj mimo energetických a iných surovín. Ruská strana hľadá na spoluprácu ďalších partnerov. Práve spoločnosť Matador Group, ktorú Manturov spomenul, sa usiluje o ďalšie rozšírenie svojich aktivít. Podľa jej generálneho riaditeľa Martina Keleho prišli na podnikateľské fórum do Moskvy, aby nadviazali spoluprácu v oblasti vývoja a inovácií s moskovskou technickou univerzitou MISiS.Okrem týchto firiem prišli do Moskvy ponúknuť spoluprácu ďalšie takmer tri desiatky spoločností, napríklad CSM Industry, Slovnaft, Tatralift, SES Tlmače, Železiarne Podbrezová či Rona.Podľa predsedu slovenského parlamentu by sa mali podnikatelia viac usilovať o vstup na perspektívny ruský trh, hoci úplnému voľnému obchodu sankcie stále bránia.dodal Danko.