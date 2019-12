A. Danko: Slovensko je závislé na spolupráci s Ruskou federáciou

Na sníme zľava prezident Tatárskej republiky, ktorá je súčasťou Ruskej federácie Rustam Minnichanov a predseda Národnej rady SR Andrej Danko počas oficiálnej návštevy tatárskeho prezidenta v Bratislave 11. decembra 2019. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. decembra (TASR) - Slovensko je závislé na spolupráci s Ruskou federáciou. Vyhlásil to predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) po stredajšom rokovaní s prezidentom Tatárskej republiky Rustamom Minnichanovom. Obaja sa zhodli, že je potrebné rozvíjať vzájomné vzťahy krajín vo viacerých oblastiach.povedal Danko po rokovaní s tatárskym prezidentom. Vyzdvihol súčasné dobré vzťahy s Ruskom na viacerých úrovniach. Podľa vlastných slov ho však mrzí, že tento vzťah nie je dobrý na úrovni prezidenta.Danko a Minnichanov vidia priestor na zlepšenie spolupráce krajín a ich rozšírenie vo viacerých oblastiach. Obaja zdôraznili význam podpísania zmluvy o spolupráci medzi petrochemickými spoločnosťami Slovnaft a Tatnefť. Danko zopakoval, že by chcel slovenský konzulát v Tatársku.Ďalší priestor na rozšírenie spolupráce vidí tatársky prezident napríklad v oblasti školstva. Myslí si, že príležitosťou na upevnenie vzťahov môžu byť aj výmenné pobyty študentov. Danko sa prezidentovi po stretnutí na Bratislavskom hrade poďakoval za motiváciu a inšpiráciu.Tatársku republiku považuje Danko za príklad toho, že ministerstvo cestovného ruchu bol dobrý nápad. Spolu s Minnichanovom tvrdia, že odkedy podobný inštitút zriadili u nich, podiel cestovného ruchu výrazne narástol. Danko si myslí, že by to tak bolo aj na Slovensku.