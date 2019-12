A. Danko: Slovensko má vzorové štátne financie, potrebuje investície

Andrej Danko, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 15. decembra (TASR) – Slovensko má vzorové štátne financie. Bez peňazí, ktoré si požičia, však nikdy nebudú v SR postavené diaľnice. Zdroje z Európskej únie (EÚ) na to totiž nestačia. V nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to uviedol predseda Národnej rady (NR) SR a koaličnej SNS Andrej Danko. Líder opozičnej SaS Richard Sulík mu oponoval, že eurofondov je mnoho, ale nečerpajú sa.zdôraznil Danko s tým, že odmieta, aby SR doplácala na komfort Grékov či Talianov. Podotkol, že Slovensko je členom EÚ aj eurozóny.skonštatoval s tým, že Slovensko má zadlženie 46 % HDP.dodal, pričom podľa neho o pár rokov Talianom aj Grékom dlhy odpíšu.Sulík poznamenal, že eurofondov je dostatok, len sa nečerpajú.doplnil. Hlavný problém je však podľa neho s korupciou, byrokraciou a spravodlivosťou. V súvislosti s výdavkovým stropom vo verejnej správe uviedol, že bolo nutné niečo urobiť.Danko v diskusnej relácii zároveň vyhlásil, že politika je o kompromisoch, pričom vo vláde so Smerom-SD a Mostom-Híd sa podľa neho SNS podarilo veľa vecí presadiť. Spomenul zvýšenie paušálnych výdavkov, zavedenie rekreačných poukazov, zníženie dane z príjmu pre podnikateľov a živnostníkov do obratu 100.000 eur ročne či zavedenie podnikových bytov. Danko avizoval, že SNS má pripravené aj sociálne byty.Rekreačné poukazy sú podľa Sulíka pre firmy zaťažením. Podľa predsedu SNS však priniesli mnoho pracovných miest a pomáhajú tiež bojovať s ubytovávaním načierno, pričom o pozitívnom efekte podľa neho hovoria najmä čísla Štatistického úradu SR.Sulík podotkol, že zníženie dane z príjmu pre podnikateľov prinesie 90 % firiem menej ako jedno euro denne. So znížením daní súhlasí, ale podľa neho sa nemôžu na jednej strane znižovať dane a na druhej strane zaťažovať podnikatelia. Danko poznamenal, že SaS žiadne zníženie daní nepodporila.V rámci prijatých minimálnych dôchodkov sa súčasne podľa Danka nestráca zásluhovosť. Sulík však tvrdí, že dôsledkom tohto opatrenia bude, že sa rok čo rok bude vytrácať motivácia platiť odvody, pretože ostatné dôchodky nebudú rásť tak ako tie minimálne.Šéf národniarov v kontexte povolebnej spolupráce poznamenal, že bude buď s konštruktívnou opozíciou, alebo sa bude snažiť vo vláde o kompromis v tom, že treba stavať napríklad sociálne byty a diaľnice.uviedol. K Smeru-SD doplnil, že premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) prinášado politiky Smeru-SD, má v mnoho veciach odlišný názor ako predseda Smeru-SD a bývalý premiér Robert Fico a bez SNS by nebol predsedom vlády.Sulík skonštatoval, že SaS určite s národniarmi nepôjde do vlády.myslí si. Liberáli vylučujú zo spolupráce aj Smer-SD a kotlebovcov a do vlády chcú ísť so stranami súčasnej opozície.