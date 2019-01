A. Danko: SNS nedá poslancom pokyn, ako hlasovať pri ústavných sudcoch

Na snímke predseda NR SR Andrej Danko (SNS). Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 27. januára (TASR) – Koaličná SNS nebude dávať svojim poslancom žiadny pokyn, ako majú hlasovať o kandidátoch na ústavných sudcov. V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike to uviedol predseda vládnej strany a zároveň predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko.vyhlásil Danko.Na margo toho, či by mala byť voľba ústavných sudcov tajná alebo verejná, odpovedal, že toto je téma rokovania s koaličnými lídrami, keďže platí koaličná dohoda. Opätovne však zopakoval, že jemu osobne je to jedno, nemá problém ani s verejnou voľbou.skonštatoval.V súvislosti so špekuláciami, či nebudú blokovaní pri voľbe niektorí z kandidátov, Danko poznamenal, že o ničom sa nekalkuluje.doplnil Danko, ktorý si však myslí, že prax na ústavného sudcu by mala byť vyššia ako 15 rokov.poznamenal šéf SNS.Na margo ústavných sudcov dodal, že ešte musí byť potvrdená, respektíve nepotvrdená, prax predsedu Smeru-SD Roberta Fica ako jedného z kandidátov.povedal Danko.