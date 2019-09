A. Danko: Spoločný hlas Čechov a Slovákov je vo svete silnejší

Na snímke druhý zľava predseda Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky Radek Vondráček a vľavo predseda NRSR Andrej Danko počas pracovnej návštevy pri príležitosti Spoločného stretnutia parlamentných skupín priateľstva NR SR a poslaneckej snemovne parlamentu Českej republiky 16. septembra 2019 v českých Ledniciach. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Lednice 16. septembra (TASR) - Spoločný hlas Čechov a Slovákov znie vo svete silnejšie. Predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) to povedal v pondelok v juhomoravských Ledniciach po stretnutí parlamentných Skupín priateľstva NR SR a Poslaneckej snemovne Parlamentu (PSP) ČR. Spolu s predsedom PSP Radekom Vondráčkom vyzdvihli dobré vzťahy oboch krajín.zdôraznil Danko. V pondelok sa podľa jeho slov stretli poslanci a odborníci oboch krajín, ktorí by sa mali spoločne venovať viacerým témam v oblastiach ako napríklad aktuálna otázka strelných zbraní a streliva obsahujúceho olovo či problematika systému politických strán.skonštatoval.Okrem toho sa podľa jeho slov venovali aj spolupráci v oblasti rozvoja kultúrnych a spoločenských vzťahov či tomu, ako sa priblížiť Európskemu parlamentu. V tejto súvislosti poukázal na zrušenie zákona o osobitnom odvode pre obchodné reťazce.skonštatoval Danko s tým, že je to neštandardné a označil to za zdvihnutý prst.povedal o stretnutí Vondráček. Priblížil, že na pondelkovom stretnutí sa poslanci rozprávali o spoločných problémoch v rôznych oblastiach, či už je to školstvo, alebo európska politika. Vyzdvihol najmä spoluprácu parlamentných výborov.Dôležitosť spoločných stretnutí a budovania dobrých vzťahov zvýraznila aj Eva Smolíková ako predsedníčka Skupiny priateľstva NR SR s Českou republikou. Vyzdvihla najmä potrebu výmeny informácií a skúseností. Podobne to vidí aj predsedníčka skupiny za českú stranu, poslankyňa PSP Monika Oborná. Zdôraznila napríklad úroveň jazykovej gramotnosti u detí. Pondelkové stretnutie podľa nej vysiela jasný signál o dobrých vzťahoch oboch krajín a je príkladom nielen pre Európu, ale aj pre svet.