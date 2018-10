A. DANKO VYLÚČIL PREZIDENTSKÚ KANDIDATÚRU

Antalya 9. októbra (TASR) – Predseda Národnej rady SR Andrej Danko, ktorý sa zúčastňuje na niekoľkodňovom summite predsedov parlamentov eurázijských krajín v tureckej Antalyi, na briefingu pre slovenských novinárov v utorok vylúčil kandidatúru v budúcoročných prezidentských voľbách.





Predseda parlamentu reagoval na novinársku otázku súvisiacu s nedeľným vyhlásením podpredsedu strany Antona Hrnka, ktorý Dankovu kandidatúru nevylúčil s vysvetlením, že jeho stranícky šéf sa k téme jasne nevyjadril. Dodal, že stranícke orgány o takejto možnosti nerokovali.Danko sa podľa svojho najnovšieho vyjadrenia bude snažiť, aby SNS v prezidentských voľbách postavila vlastného kandidáta. "SNS je parlamentnou stranou, má 15 poslancov, musí mať svojho kandidáta v prvom kole, ale určite o takých veciach neuvažujem," uviedol Danko. Dodal, že on sám sa sústredí na parlamentné voľby, ktoré sa majú konať v roku 2020, a pokúsi sa v nich získať ešte väčší mandát pre svoju stranu."Myslím, že vo svojom veku by som ešte mal zabojovať o väčšiu podporu v parlamentných voľbách," povedal Danko a pripustil, že o prezidentskej kandidatúre by mohol uvažovať, keď bude mať viac šedín.