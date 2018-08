A. Duda žiada stálu prítomnosť amerických vojakov v Poľsku

Na archívnej snímke Andrzej Duda. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Varšava 15. augusta (TASR) - Veľkolepou vojenskou prehliadkou vo Varšave oslávilo Poľsko v stredu deň svojich ozbrojených síl. Prezident Andrzej Duda pri tejto príležitosti vyjadril želanie, aby boli na území Poľska trvale umiestnené americké jednotky, ktoré by podľa nehoDuda zároveň avizoval, že Poľsko plánuje zvýšiť svoje výdavky na obranu na 2,5 percenta HDP, ak to bude v jeho ekonomických možnostiach. To je viac, než požaduje súčasný dvojpercentný záväzok krajín NATO, ktorý už Poľsko spĺňa, informovala agentúra AP.Deň poľských ozbrojených síl každoročne pripomína víťazstvo poľských jednotiek nad sovietskymi boľševikmi v poľsko-sovietskej vojne v roku 1920. V rozhodujúcej bitke o Varšavu, často nazývanej aj Zázrak na Visle, menej početné poľské jednotky vedené generálom Józefom Pilsudským porazili postupujúcu Červenú armádu.Tohtoročné oslavy boli mimoriadne pompézne vzhľadom na 100. výročie obnovenia nezávislosti Poľska, ktoré pripadá práve na tento rok.Poľská armáda na prehliadke v centre Varšavy ukázala približne 100 lietadiel a vrtuľníkov, 1500 vojakov a konvoj tankov a ďalších vojenských vozidiel, informoval Poľský rozhlas. Na prehliadke defilovalo aj zhruba 900 ľudí v historických uniformách, ale i americkí vojaci s vlajkami USA, ktorí v Poľsku pôsobia na princípe rotácie.Poľsko dlhodobo požaduje stálu prítomnosť ozbrojených síl Spojených štátov na svojom území, pričom lobuje aj za zriadenie stálej vojenskej základne USA. Toto úsilie sa datuje od roku 1999, keď Poľsko vstúpilo do NATO, avšak na intenzite nabralo po ruskej anexii Krymského polostrova v roku 2014 a vypuknutí konfliktu na susednej Ukrajine.Americké sily v súčasnosti rotujú po krajinách na východnom krídle Severoatlantickej aliancie.