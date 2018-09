Á. Érsek musí informovať výbor o súťaži ZSSK Cargo na prenájom rušňov

Árpád Érsek, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 7. septembra (TASR) - Minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) bude musieť informovať parlamentný výbor o výsledkoch súťaže Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia (ZSSK Cargo) na prenájom desiatich rušňov za predpokladanú cenu 60 miliónov eur. A to do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) v prípade námietky k tejto súťaži.Vyplýva to z uznesenia hospodárskeho výboru, ktoré na štvrtkovom (6. 9.) zasadnutí odobrili poslanci výboru. Návrh uznesenia predniesol poslanec OĽaNO Eduard Heger.Súťaž na prenájom rušňov v súčasnosti ešte prebieha. Štátna tajomníčka rezortu dopravy Ladislava Cengelová na rokovaní parlamentného výboru uviedla, že zatiaľ boli v rámci tendra vyhodnotené podmienky účasti v súťaži a boli oznámené jednotlivým uchádzačom.Jeden z uchádzačov o tender však následne podal podnet na ÚVO. A to aj napriek tomu, že táto súťaž nie je podľa Cengelovej súčasťou procesu verejného obstarávania, keďže ZSSK Cargo nemusí v zmysle zákona takto postupovať.dodala Cengelová. Pravdepodobne sa úrad podľa jej slov zaoberá predovšetkým tým, či má kompetenciu vo vzťahu k tejto súťaži, ktorá bola vyhlásená v zmysle Obchodného zákonníka a nespadá pod pravidlá zákona o verejnom obstarávaní.Predstavitelia opozičného hnutia OĽaNO kritizovali v máji tohto roku súťaž ZSSK Cargo na prenájom desiatich rušňov. Okrem iného uviedli, že podľa nich je výhodnejšie rušne kúpiť a využívať ich po dobu 30 rokov, teda počas obdobia ich životnosti. Po uplynutí desiatich rokov lízingu totiž podľa predstaviteľov hnutia štátu nezostanú ani rušne, ani peniaze.Podľa ZSSK Cargo je však momentálne prenájom rušňov výhodnejší ako ich nákup. Umožňuje totiž promptne reagovať na požiadavky zákazníkov a zmeny na trhu a tiež aj na meniacu sa legislatívu Európskej únie.