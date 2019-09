Á. Érsek: Najlepšie pripraveným pre vnútroštátnu plavbu je Dunaj

Na archívnej snímke minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek. Foto: TASR - Dušan Hein Foto: TASR - Dušan Hein

Bratislava 27. septembra (TASR) – Najlepšie pripraveným pre vnútroštátnu plavbu je Dunaj. Uviedol to po piatkovom rokovaní vládneho kabinetu minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) v reakcii na vládou schválený zákon o vnútrozemskej plavbe.povedal minister dopravy.Podľa ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD) vládou schválený zákon o vnútrozemskej plavbe umožňuje, aby takýto druh dopravy mohol existovať. Projekt vodnej dopravy na Dunaji podľa neho však neprešiel útvarom Hodnota za peniaze.upozornil Kamenický.Mal by sa zaviesť verejný dopravca vykonávajúci pravidelnú vnútroštátnu verejnú osobnú lodnú dopravu. Počíta s tým návrh zákona o vnútrozemskej plavbe. Právnu normu z dielne Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR v piatok schválila vláda. MDV navrhuje účinnosť zákona na 1. januára 2020.Zámerom návrhu zákona je ustanoviť zavedenie výkonov vo verejnom záujme vo verejnej osobnej lodnej doprave a v tej súvislosti aj zaviesť verejného dopravcu. Návrh počíta aj s rozšírením osobitných povinností pre verejného dopravcu, ustanovením oprávnení dopravcu voči cestujúcim, ale aj s doplnením povinností cestujúceho v osobnej lodnej doprave.Objednávateľom by malo byť ministerstvo, ktoré si na zabezpečenie dopravnej obslužnosti územia objedná u licencovaného verejného dopravcu dopravnú službu v pravidelnej vnútroštátnej verejnej osobnej lodnej doprave. Poskytovanie dopravných služieb vo verejnom záujme sa zabezpečí zmluvou o dopravných službách.