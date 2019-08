Á. Érsek neplánuje v súvislosti so šetrením financií škrtať projekty

Árpád Érsek, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 21. augusta (TASR) – Šéf rezortu dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) neplánuje v súvislosti so šetrením, na ktoré vyzval minister financií, škrtať projekty. Uviedol to v stredu po rokovaní vlády. Zároveň podotkol, že Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR vie minúť aj peniaze, ktoré iné ministerstvá v rámci európskych operačných programov nevedeli minúť.Érsek skonštatoval, že ministerstvo dopravy má k dispozícii rozpočet 1,150 miliardy eur na rok.dodal. Zdôraznil, že momentálne nemá v pláne škrtať projekty. Tie, ktoré má pripravené, plánuje pustiť do verejného obstarávania. Na ministerstve dopravy podľa jeho slov nie je problém minúť peniaze. V tej súvislosti poukázal na realokácie financií, ktoré nevedeli iné ministerstvá v rámci európskych operačných programov minúť.Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) minulý týždeň v súvislosti so spomalením ekonomiky vyhlásil, že by bolo dobré, ak by koaliční ministri prišli s návrhmi, ako šetriť.vyhlásil Kamenický. V súvislosti s ďalšími krokmi v najbližšom období uviedol, že si počká na čísla zo septembrovej prognózy. "avizoval Kamenický.