Á. Érsek: Nepochybujem o tom, že by sa Most-Híd do parlamentu nedostal

Árpád Érsek, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. novembra (TASR) – Volebný líder strany Most-Híd a súčasný minister dopravy Árpád Érsek nepochybuje o tom, že by sa ich strana nedostala do Národnej rady SR po budúcoročných parlamentných voľbách. Vyhlásil to na štvrtkovej tlačovej konferencii s tým, že majú skúsený kolektív ľudí a voličov chcú osloviť aj svojím programom.Časť programu, venovaná doprave, športu či regiónom, predstavil Érsek spolu s podpredsedom Mosta-Híd a primátorom Fiľakova Attilom Agócsom a prešovským krajským predsedom strany a viceprimátorom Svidníka Michalom Goriščákom. Érsek tvrdí, že ako šéf rezortu dopravy rozostaval Slovensko a on i strana Most-Híd v tom chcú pokračovať.povedal s tým, že dostavať chcú aj diaľnicu D1 od Bratislavy do Košíc. Most-Híd chce podľa jeho slov vytvárať ďalšie možnosti obchvatu miest a obcí. Tam podľa Érseka robí najväčší problém kamiónová doprava.podotkol. Most-Híd chce zabezpečiť, aby sa cesty a mosty neopravovali až vtedy, keď sú už v havarijnom stave. Výzvou podľa ministra bude aj nový most v Štúrove. "" uviedol.V oblasti športu chce Most-Híd podľa Érseka presadiť obnovenie tréningových stredísk mládeže, zaviesť program, zaviesť minimálne tri hodiny telesnej výchovy na školách i vyriešiť otázku sponzorovania športu zo strany podnikateľov.skonštatoval.V prípade volebného programu strany Agócs spresnil, že navrhujú aj vytvorenie fondu, kde by štát odkladal peniaze, o ktoré by sa následne mohli samosprávy uchádzať na opravu a údržbu jednotlivých miestnych komunikácií. Most-Híd chce podľa jeho slov pokračovať aj v agende podpory a rozvoja menej rozvinutých okresov na Slovensku. Zaoberať sa plánujú aj otázkou vyrovnávania regionálnych rozdielov pri prideľovaní podielových daní. "povedal Agócs.Goriščák zároveň informoval, že Most-Híd navrhuje na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny zriadiť odbor, ktorý sa bude zaoberať problematikou zamestnávania ľudí bez kvalifikácie a bez pracovných návykov. "poznamenal.