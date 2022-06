A. Geislerová: Kto iný by mal hrať prezidentku než ja

Dovolenkou "all inclusive" označila nakrúcanie filmu Prezidentka jeho hlavná predstaviteľka Aňa Geislerová. Novú českú romantickú komédiu, ktorú natočila s hereckým kolegom Ondřejom Vetchým a režisérom a scenáristom Rudolfom Havlíkom, odpremiérovala v pondelok (27. 6.) v Bratislave.





"Záležalo mi na tom, aby ten charakter ženy, keby bol dosadený do vážneho filmu o politických veciach a rozhodovaní, tam obstál. Inšpirovali ma ženy, ktoré skutočne svojimi postojmi, schopnosťami a kariérou podľa mňa sú kandidátkami na prezidentku, alebo priamo sú prezidentkou, napríklad vaša pani prezidentka," uviedla pred premiérou Geislerová.Herecká hviezda, ktorá v dráme Amnestie (2019) stvárnila disidentku, priznala, že na nepolitickej romantickej komédii ju bavil pôvodný nápad režiséra, aby si zahrala hlavu štátu. "Prvotný nápad sa mi páčil len tak. Jasné, že budem hrať prezidentku, kto iný by mal hrať prezidentku než ja," smeje sa herečka.Nakrúcanie Prezidentky bolo pre ňu exotikou a "dovolenkou all insclusive". "Bežne skôr nakrúcam v bahne alebo zadymených disidentských prostrediach alebo som umierajúca, zakrvavená Božena, bolo pre mňa nezvyklé, že sa o mňa stále niekto stará, som v pekných prostrediach a všetci sa pekne správajú, bol to pre mňa zážitok," vyhlásila herečka, ktorá si väčšinou vyberá zložitejšie scenáre. "Pretože ma bavia, vzbudzujú vo mne otázky, rezonujú vo mne," dodala.Geislerová vylúčila, že by sa po účinkovaní v romantickej komédii rozhodla kandidovať na post českej prezidentky, aj keď vtipne pripustila, že jej niektorí ľudia už posielajú hlasy.Česká romantická komédia Prezidentka vstúpi do slovenských kín vo štvrtok 30. júna.