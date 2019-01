A. Ghaní vyzval Taliban, aby sa vážne zapojil do rokovaní s Kábulom

Afgánsky prezident Ašraf Ghaní. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kábul 28. januára (TASR) - Afganský prezident Ašraf Ghaní vyzval v pondelok tamojšie fundamentalistické hnutie Taliban, aby "vážne vstúpilo do rokovaní" s vládou v Kábule. Ghaní to povedal v prejave zo svojho prezidentského paláca v Kábule, ktorý vysielala štátna televízia.pokračoval podľa agentúry AFP Ghaní. "Nesmieme zabúdať, že obeťou tejto vojny sú Afganci."Prezident to povedal po tom, ako sa cez víkend skončili rozhovory zástupcov Talibanu s osobitným vyslancom USA pre afganský mierový proces Zalmayom Khalilzadom v Katare. Cieľom rokovaní je nájsť riešenie 17 rokov trvajúcej vojny v Afganistane.Afganská vláda sa už prv sťažovala, že ju z rokovaní medzi USA a Talibanom vylúčili. Taktiež varovala, že akákoľvek dohoda bude vyžadovať súhlas Kábulu. Taliban pritom priame rokovania s Ghaního vládou odmieta, pretože tamojších politikov označuje za "bábky".Ghaního kancelária pritom iba niekoľko hodín pred televíznym prejavom prezidenta zverejnila stanovisko, podľa ktorého vyjednávač Khalilzad uisťuje, že cieľom rokovaní v Katare zostáva spôsob, ako sprostredkovať mierové rokovania medzi militantmi a Kábulom.Khalilzad pricestoval do Afganistanu v nedeľu večer po šiestich dňoch vyjednávaní zástupcov Talibanu a USA v Dauhe, kde sa podľa agentúry Reuters podarilo dosiahnuť zhodu na predbežnom návrhu mierovej dohody.Podľa nedeľňajšej správy Reutersu sa ďalšie kolo rozhovorov medzi zástupcami Talibanu a USA predbežne uskutoční 25. februára. Uviedol to predstaviteľ katarského ministerstva zahraničných vecí.povedal nemenovaný zdroj pre Reuters.