A. Guterres prijal Z. Čaputovú, ocenil SR ako klimatického ťahúňa

Na snímke generálny tajomník OSA Antonio Guterres počas prejavu na Klimatickom summite v sídle OSN v New Yorku 25. septembra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 26. septembra (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres na stredajšom stretnutí so slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou ocenil prístup Slovenska ako regionálneho ťahúňa v boji proti klimatickým zmenám. Novinárov o tom po stretnutí informovala samotná Čaputová.Guterres, ktorý inicioval pondelkový klimatický summit v New Yorku, podľa Čaputovej vyjadril spokojnosť s krokmi SR, ktoré predstavila na klimatickom summite.zdôraznila.Obaja sa zhodli na užitočnosti klimatického summitu, keďže podľa Guterresovej požiadavky mali rečníci predstaviť konkrétne riešenia na boj proti klimatickým zmenám.Slovenská prezidentka sa v utorok okrem toho stretla aj s predsedom Valného zhromaždenia OSN Tijjanim Muhammadom-Bandem a jedným z najvyššie postavených Slovákov v OSN Jánom Kubišom, ktorý v súčasnosti pôsobí ako osobitný predstaviteľ generálneho tajomníka OSN pre koordináciu procesu v Libanone. Ten prezidentku informoval okrem iného o situácii na Blízkom východe.Prezidentka sa na brífingu vyjadrila aj k procesu reformy OSN, ktorý je podľa nej rozbehnutý.dodala.