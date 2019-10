A. Haitová, ktorej NAKA zobrala telefón, vypovedala v Súdnej rade

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Bratislava 14. októbra (TASR) – Sudkyňa Krajského súdu Bratislava Andrea Haitová prišla vypovedať do Súdnej rady. Haitová je jedna zo sudkýň, ktorým zobrala Národná kriminálna agentúra (NAKA) v auguste telefón v súvislosti s údajnou korupciou. Nikto zo sudcov doposiaľ nebol obvinený. TASR o tom informovala predsedníčka päťčlennej komisie Súdnej rady Marcela Kosová.Na neverejnom zasadnutí podľa Kosovej odprezentovala Haitová svoj názor na medializované informácie o údajnej komunikácii Mariana K. a zásah polície, počas ktorého vydala v auguste telefón policajtom z NAKA.uviedla Kosová a dodala, že po tom, ako bude mať komisia k dispozícii všetky materiály, sa opäť stretne a rozhodne o odporúčaní pre Súdnu radu.Člen Súdnej rady Dušan Čimo tieto informácie potvrdil a doplnil, že Haitovej polícia pri zásahu uviedla, že je v pozícii svedkyne. Haitová bola jedinou sudkyňou, ktorá sa do Súdnej rady dostavila. Účasť nie je povinná.Päťčlenná komisia zriadená z členov Súdnej rady pozvala na pondelkové neverejné zasadnutie sudcov, ktorým mali byť odobraté telefóny. NAKA tieto telefóny odobrala v súvislosti s vyšetrovaním trestných činov prijímania úplatku, zneužívania právomoci verejného činiteľa, zasahovania do nezávislosti súdu a podplácania.Z údajnej komunikácie medzi Marianom K. a bývalou štátnou tajomníčkou ministerstva spravodlivosti Monikou Jankovskou, ktorú opisuje Denník N, vyplýva, že mali spoločne ovplyvňovať sudcov, ktorí rozhodovali v kauzách zmeniek TV Markíza, kým boli iba civilným sporom. Civilné konanie o zmenkách bolo prerušené po tom, ako boli Marian K. a Pavol R. obžalovaní z ich falšovania a marenia spravodlivosti.