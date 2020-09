A. Hajdu, R. Jakab a L. Latinák odpremiérovali v Bratislave inscenáciu Účet

Po premiére v Košiciach si inscenáciu Účet v réžii Jakuba Nvotu mohli pozrieť po prvý raz aj diváci v Bratislave. Komédiu "o mužoch, ktorí si myslia, že rozumejú ženám, ale nerozumejú ani sami sebe", z pera francúzskeho autora Cleménta Michela, predstavilo v pondelok (21. 9.) v Štúdiu L+S herecké trio Ady Hajdu, Róbert Jakab a Lukáš Latinák.



"V živote som nehral na javisku Štátneho divadla Košice, tak som si vymyslel túto hru," zavtipkoval Ady Hajdu na stretnutí s médiami pred bratislavskou premiérou Účtu. Hru budú uvádzať v Štúdiu L+S, kde ju naštudovali, ale aj formou zájazdového divadla. "Budeme s tým behať po celom Slovensku, termíny máme rezervované do 20. júna 2021," prezradil Hajdu, ktorý je tiež koproducentom inscenácie. Trojica hercov ju pripravovala s Jakubom Nvotom počas letných prázdnin. O slovenský preklad hry francúzskeho herca, režiséra, dramatika a scenáristu sa podpísala Elena Flašková, scény a kostýmy navrhla Eva Kudláčová, autorom hudby je Kamil Mikulčík.

"Ja som do toho išiel, aby som splnil Adymu sen, aby hral v košickom divadle," žartoval Róbert Jakab a komentoval aj pôsobivú scénu pripomínajúcu francúzsky vidiek. "Ady ju dal vyrobiť kvôli tomu, že keby sa hra vôbec nezrealizovala, celkom sa mu hodí na záhradku v Lozorne," rozosmial novinárov Jakab, ktorému zakontroval Hajdu: "Aj o tom sme premýšľali, že keď sa to nebude hrať, budeme to uvádzať na záhrade."

Hra sa začína prebudením troch dlhoročných kamarátov po prehýrenej noci. Jules, Antoine a Axel pátrajú po odpovediach, čo, s kým a ako sa stalo a hlavne, kto to všetko zaplatí, keďže suma na účte straší najmä najlakomejšieho z nich. "Bavili nás charaktery tých chlapov. Vlastne sú to traja neznesiteľní ľudia, ale zároveň znesiteľní, lebo sú kamaráti," uviedol Hajdu a ďalej naznačil: "Kamarátstvo nás jedine drží pri živote, ale niekedy prichádzajú chvíle, keď si musíme pravdu povedať."

Režiséra Jakuba Nvotu na Michelovej hre, ktorú sám pre trojicu hercov vybral, bavilo to, že nepracuje s ničím vymysleným. "Každá téma a jej kúsok, každá postava je niečo, čo ľudia poznajú. Smejeme sa, aj nás to zároveň mrazí, lebo sa nedá povedať, že to nie sme my. Sú tam úlomky z každého z nás, a tie občas bodnú. Je to taký usmievavý balans, ale každú chvíľu vás v tom smiechu niečo akoby pichne, tým je tento typ hier vzácny," vysvetlil Nvota k predstaveniu bez komediálnej zápletky. Rozpitvávajú sa v ňom vzťahy troch kamarátov, ich podstata a minulosť. "Nejde o komediálnu zápletku, ale takmer o psychologický thriller, kedy odhaľujeme, kto sú tí skutoční ľudia, ale pretože sa na to pozeráme ako diváci, je nám dovolené sa na tom smiať s úľavou," dodal k Účtu, ktorý ponúka sondu do mužského sveta, jeho logiky, zákonitostí, absurdity, ale aj pravidiel, ktoré by sa nemali porušovať. Inak hrozí roztržka a konflikt.