A. Hrnčiar otvoril rokovací deň, poslancov čaká voľba kandidátov na ÚS

Na archívnej snímke Národná rada SR. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 25. septembra (TASR) - Podpredseda Národnej rady (NR) SR Andrej Hrnčiar (Most-Híd) otvoril desiaty rokovací deň 49. schôdze parlamentu. Poslanci pokračovali v úvode dňa v diskusii k návrhom na zmeny v zákone o umelom prerušení tehotenstva.Poslancov čaká napríklad aj návrh na zákaz chovu a usmrtenia kožušinových zvierat na účely získania kožušín. Predložila ho poslankyňa koaličnej SNS Eva Antošová v novele zákona o veterinárnej starostlivosti. Podľa návrhu by mohol byť na tieto účely zakázaný chov zajaca poľného, líšky hrdzavej, nutrie, činčily, norky a fretky.Popoludní má plénum opäť voliť kandidátov na sudcov Ústavného súdu. Ide už o piatu voľbu, poslancom sa doteraz nepodarilo zvoliť dostatočný počet kandidátov, ktorých by ponúkli prezidentke Zuzane Čaputovej. Vybrať by mali ešte štyroch chýbajúcich kandidátov. Do aktuálnej voľby sa prihlásilo 16 uchádzačov.