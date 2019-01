A. Hrnko: Brannobezpečnostné výbory V4 sa dohodli na spoluprácii

Na snímke zľava za Národné zhromaždenie Maďarska podpredseda Výboru pre obranu a vynucovanie práva Simon Miklós, za Senát Českej republiky predseda Výboru pre zahraničné veci, obranu a bezpečnosť Pavel Fischer, za Poslaneckú snemovňu Českej republiky predseda Výboru pre bezpečnosť Radek Koten, za Národnú radu SR predseda Výboru pre obranu a bezpečnosť Anton Hrnko, za Sejm Poľskej republiky predseda Výboru pre národnú bezpečnosť Michal Jach, za Senát Poľskej republiky predseda Výboru pre národnú obranu Jaroslaw Rusiecki počas tlačovej konferencie v rámci programu stretnutia Výborov pre obranu a bezpečnosť parlamentov členských krajín V4, 23. januára 2019 v Bratislave. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Bratislava 23. januára (TASR) - Predstavitelia výborov pre obranu a bezpečnosť krajín V4 sa zaviazali k bližšej spolupráci. Jednou z hlavných tém ich rokovania v Bratislave boli priority slovenského predsedníctva v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Povedal to predseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť Anton Hrnko (SNS) po stredajšom stretnutí predstaviteľov brannobezpečnostných výborov krajín V4.ozrejmil Hrnko. Doplnil, že v rámci diskusie identifikovali mnohé problémy, ktorými by sa mala OBSE zaoberať aj v rámci priorít slovenského predsedníctva. Podľa Hrnkových slov partneri V4 súhlasili so zameraním slovenského predsedníctva v organizácii na problematiku situácie na východe Ukrajiny.Hrnko uviedol, že sa zhodli na potrebe riešenia napríklad migrácie, ale aj terorizmu či medzinárodnej kriminality. Doplnil, že riaditeľ Úradu hraničnej a cudzineckej polície Ladislav Csémi informoval partnerov na rokovaní o tom, ako Slovensko vidí problém ilegálnej migrácie, výzvy a riziká, ale aj o možných riešeniach.povedal Hrnko.Do rokovania zaradili aj otázku vo veci aplikácie smernice o zbraniach a strelive. Česká republika podľa Hrnkových slov informovala, že má vypracovaný vhodný návrh zákona, ktorým ju chcú aplikovať do zákonodarstva.doplnil.Hlavný problém smernice vidí v tom, že hoci má zamedziť ilegálnemu obchodu so zbraňami, obmedzuje aj legálnu držbu zbrane. Tie sa podľa neho na teroristické útoky nepoužívajú.Na rokovaní sa zúčastnil okrem Hrnka aj podpredseda Výboru pre obranu a vynucovanie práva z Maďarska Simon Miklós, predseda Výboru pre bezpečnosť z Čiech Radek Koten, predseda Výboru pre zahraničné veci, obranu a bezpečnosť Pavel Fischer, predseda Výboru pre národnú bezpečnosť z Poľska Michal Jach a tiež poľský predseda Výboru pre národnú obranu Jaroslaw Rusiecki.