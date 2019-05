A. Hryc: Som eurooptimista presvedčený o nevyhnutnosti reformy EÚ

Andrej Hryc, archívna snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer Andrej Hryc, archívna snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 8. mája - Na rozpoltenosti súčasnej slovenskej spoločnosti má niektorými svojimi rozhodnutiami podiel aj Európska únia (EÚ). Upozorňuje na to herec, producent a režisér Andrej Hryc, ktorý tým zároveň ozrejmuje svoj zámer kandidovať na post poslanca Európskeho parlamentu (EP). „Keďže sa mi nepáči, akým spôsobom sa EÚ vyvíja, a pasívny prístup k riešeniu problému mi nie je vlastný, rozhodol som sa uchádzať o dôveru v eurovoľbách,“ vysvetlil v rozhovore pre TASR. Netají, že z pozície eurposlanca chce svojím prístupom k riešeniu problémov na úrovni EÚ prostredníctvom strany Korektúra – Andrej Hryc následne pomôcť uskutočniť aj zásadné politické zmeny a reformy na Slovensku.Som presvedčený eurooptimista. Niektoré štruktúry Európskeho parlamentu (EP) a Európskej komisie (EK) však nie vždy napĺňajú očakávania a potreby národných vlád. Dôkazom sú viaceré rozhodnutia, ktoré možno považovať prinajmenšom za diskutabilné. Domnievam sa, že reforma EÚ je nevyhnutná, a rád by som sa na tom procese zúčastnil.Okrem bežnej agendy EÚ najdôležitejšia výzva bezprostredne súvisí s ochranou EÚ pred neriadenou migráciou. Sme povinní deklarovať kresťanské princípy nášho kontinentu a zachovať naše národné kultúry a tradície. V prípade brexitu nás čaká zložité obdobie konsolidácie a nastavenia pravidiel politickej a hospodárskej spolupráce so Spojeným kráľovstvom. Máme nasledujúcich päť rokov čo robiť.Z pozície poslanca EP sa nie všetky z týchto priorít dajú priamo ovplyvňovať z Bruselu. V každom prípade sa však budem snažiť pomôcť pripraviť dôsledný kontrolný mechanizmus finančného toku európskych dotácií na Slovensko. Budem presadzovať, aby sa o použití eurofondov nerozhodovalo s konečnou platnosťou v Bruseli, ale aby mohla naša vláda tieto toky podľa svojich potrieb priamo operatívne ovplyvňovať. Druhou prioritou môjho pôsobenia bude ochrana EÚ pred neriadenou migráciou, okrem iného podporou Frontexu.Slovensko podobne ako mnohé postkomunistické krajiny v dôsledku skutočnosti, že sme neurobili hrubú čiaru za komunizmom, stále trpí nepretrhanými väzbami na staré štruktúry a ich početných nasledovníkov. Myslím si, že akýsi občasný kontrolný „supervising“ Európskeho parlamentu, hlavne v legislatívnej oblasti, by nám na našej ceste pomohol.Predbežne uvažujem o vstupe do Európskej ľudovej strany, aby som tam zaujal miesto Eduarda Kukana. Priznám sa však, že niektoré aktivity Mattea Salviniho mi konvenujú. Roky hovorím, že stredomorské štáty trestuhodne zanedbávajú ochranu svojich hraníc. Hranice sú základným atribútom existencie štátu, v našom prípade organizácie štátov – Európskej únie, a treba ich chrániť. Stredomorské štáty zďaleka nechránia svoje schengenské hranice tak, ako to robíme my Slováci. Frakcia Európskej aliancie ľudí a národov sa iste časom vyfarbí. Uvidíme ako.Nie som zástancom „dvojrýchlostnej“ EÚ. Myslím si, že krajiny V4 môžu výrazne ovplyvniť život Únie. To, že je Slovensko rovnocenným členom spoločenstva a partnerom všetkých spoločných organizácií, je neodškriepiteľné. Myslím si, že v „jadre Únie“ dávno sme.Okrem významných finančných dotácií možnosť byť zapojení do voľného pohybu občanov a tovaru po celej Európe, spoločnú menu, neobmedzené možnosti získať vzdelanie a pracovné príležitosti pre našu mládež a nie v poslednom rade pocit spolupatričnosti k celku EÚ, ktorý je garanciou mierového života v Európe.Mám pocit, že v tejto oblasti máme rezervy. O našich výhodách členstva v EÚ treba neustále hovoriť. Je to podobný princíp, akým je pripomínanie holokaustu. Euroskeptici sú aktívni. Je bezpodmienečne nutné neustále pripomínať výhody, ktoré sme členstvom v EÚ získali, aby nehrozilo, že tieto výhody budú niekedy ohrozené. Z môjho pohľadu je brexit odstrašujúcim príkladom.Je to preto, lebo si volič nemôže vybrať svojich kandidátov. Celý náš volebný systém je chorý. Je založený na princípoch partokracie. Moja účasť v týchto voľbách je príkladom. Aby som mohol kandidovať, musel som si „zaobstarať“ stranu, aby ma nominovala. Oveľa lepší princíp by bol systém zbierania podpisov s nejakým rozumným limitom, aký sa používa pri prezidentských voľbách. A hlavne volič by mal dostať k dispozícii jednotnú kandidátku, aby si mohol vybrať svojich kandidátov naprieč celým politickým spektrom, pretože partikulárne stranícke záujmy ho už dávno nezaujímajú. Vtedy by jeho účasť mala zmysel a určite by účasť voličov bola dramaticky väčšia.Vyše 50 rokov som verejne činný. Ľudia ma poznajú. Poznajú moje názory, vedia, že sa nebojím venovať nepopulárnym témam, vedia, že viem zakričať a stáť si za svojím slovom za každých okolností. Voliči sú sklamaní z partokratického systému slovenskej politiky. „Tradičné“ strany sklamali nielen u nás, ale v mnohých okolitých štátoch. Treba im ponúknuť alternatívu. Veľa mojich priateľov, ktorí nechodia z týchto dôvodov voliť, mi prisľúbilo svoj hlas.Mojím cieľom je parlament EÚ. Na malé výnimky mi aktivity doterajších slovenských europoslancov pripadajú „neviditeľné“, čo v mojom prípade určite nebude. Chcem nadviazať na prácu Eduarda Kukana, ktorý je mojím mentorom. Pevne verím, že dôveru slovenských voličov získam. V prípade, že by ma nezvolili, bol by to signál, že mám ísť chytať ryby a nie sa trepať do NR SR.Všetky finančné prostriedky získala strana z darov. Myslím si, že na volebnú kampaň nevynaložíme viac ako 30.000 eur.