A. Kalavská: Deň narcisov upriamuje pozornosť na prevenciu a liečbu

Bratislava 11. apríla (TASR) - Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) zdôrazňuje pri príležitosti Dňa narcisov dôležitosť prevencie a liečby onkologických ochorení. Hovorila o tom vo štvrtok počas odovzdávania nového lineárneho urýchľovača v Národnom onkologickom ústave v Bratislave. Pripomenula tiež, že ministerstvo postupne spúšťa skríningy k onkologickým ochoreniam.vyhlásila Kalavská.Ministerka pripomenula, že rok 2019 by mal byť rokom prevencie a skríningu. "priblížila.Za rok 2018 vstúpilo podľa rezortu zdravotníctva do kategorizovaného zoznamu, teda do zoznamu liekov hradených z verejného zdravotného poistenia 18 nových onkologických liekov.," doplnila Kalavská.Na Slovensku pribudne každoročne 34.000 ľudí s rakovinou. Finančné prostriedky vyzbierané počas Dňa narcisov použije Liga proti rakovine na pokračovanie v realizácii overených a užitočných projektov, ktoré sú určené na priamu pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám. Z výnosu Dňa narcisov sa pravidelne podporujú aj aktivity v oblasti prevencie a informovanosti verejnosti o predchádzaní onkologickým ochoreniam. Časť získaných zdrojov sa poskytuje i na obstaranie nevyhnutného prístrojového vybavenia nemocničným, zdravotníckym zariadeniam, paliatívnym oddeleniam a hospicom. Finančne sú podporené i menšie občianske združenia pracujúce s onkologickým pacientom či výskum v oblasti onkológie.