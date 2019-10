A. Kalavská: Ja mega politickú podporu nemám

Na archívnej snímke ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. októbra (TASR) – Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) tvrdí, žepolitickú podporu nemá. Uviedla to v utorok počas Trend konferencie - Zdravotnícky manažment v súvislosti s presadením reformy zdravotníctva, tzv. stratifikáciou.Slovensko by podľa ministerky bolo schopné prijať zásadnú zmenu, no pri realizácii zmien vidí určitú podmienenosť. "poznamenala.Kalavská poukázala aj na to, že na stratifikácii pracovali nielen", ale k materiálu boli prizvaní mnohí špecialisti, analytici, lekári, vedúci pracovníci v nemocniciach.podotkla šéfka rezortu zdravotníctva. Nepáči sa jej však, ak niektorí ľudia materiál kritizujú. Takúto kritiku považuje za ". Tvrdí, že na mierne legislatívne vylepšenie materiálu však ešte stále priestor zostáva.Ministerka sa zároveň pýta, či sa v histórii Slovenska vyskytla systémová zmena, ktorá by mala kvalitný prienik cez odbornú spoločnosť, zástupcov pacientskych organizácií či poisťovní.poznamenala.Kalavská trvá na tom, že reformu slovenské zdravotníctvo potrebuje, preto sa ju bude snažiť realizovať aj napriek tomu, že volebné obdobie sa čoskoro skončí. "skonštatovala.Priznala tiež, že aktuálne nevie garantovať, aby mal jednoduchý človek v malej dedine zabezpečenú akútnu zdravotnú starostlivosť do 30 minút v základných odboroch. Ak sa však materiál podarí legislatívne ukotviť, tak práve takýtobude mať podľa Kalavskej garantované, že bude operovaný, respektíve pri ťažkom stave prevezený na špičkové pracovisko, kde sa kontroluje kvalita a počty výkonov.Ako Kalavská dodala, verí, že napokon zvíťazí "a v súvislosti s politikou