A. Kalavská: Prijatie stratifikácie je závislé aj od politickej vôle

Na snímke ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská počas 164. schôdze vlády SR v Bratislave 3. júla 2019. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. júla (TASR) – Stratifikácia slovenských nemocníc a zmena ústavnej zdravotnej starostlivosti v rámci udržateľnosti zdrojov a zvýšenia kvality zdravotnej starostlivosti je podľa ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej (nominantka Smeru-SD) potrebná. "uviedla v stredu na tlačovom brífingu.Kalavská má informácie o tom, že materiál o najväčšej reforme zdravotného systému na Slovensku za posledných 30 rokov sa ešte bude musieť prerokovať na koaličnej rade. "povedala s dôvetkom, že nie je "všemocná". Pripomenula, že ako ministerka má určité kompetencie a v rámci nich robí všetko pre prijatie stratifikácie.Snahou Kalavskej podľa jej vyjadrenia bolo to, aby bol materiála "" zdôraznila. Dodala, že ak by sa mal projekt predostrieť na prvú septembrovú schôdzu Národnej rady (NR) SR, tak bude musieť byť predložený vláde najneskôr 21. augusta.Reforma by mala nemocnice rozdeliť do troch kategórií a určiť, aké typy zdravotných úkonov sa v nich budú vykonávať. Pacient má byť podľa nej nasmerovaný vždy do takého zariadenia, kde mu zabezpečia dostatočnú kvalitu starostlivosti, kontrolovanú minimálnym počtom výkonov. Zdravotné poisťovne nezazmluvnia výkony, ktoré nesplnia stanovené kritériá. Prípadné uvoľnené kapacity v nemocniciach potom využijú na ich vyššiu špecializáciu v rámci skupín výkonov, v ktorých je nemocnica dobrá, prípadne na následnú starostlivosť.Projekt stratifikácie nemocníc bol inšpirovaný zahraničnými konceptmi, v rámci ktorých došlo k zlepšeniu zdravotnej starostlivosti. Podľa ministerstva by mala priniesť kvalitnejšiu a bezpečnejšiu starostlivosť pre pacienta, nižší počet opakovaných operácií a hospitalizácií či zlepšenie dostupnosti nemocníc.