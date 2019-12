A. Kalavská priznala, že demisiu nepodala len pre stratifikáciu

Na archívnej snímke ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. decembra (TASR) – Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) priznala, že demisiu nepodala len pre to, ako dopadla stratifikácia, čiže reforma nemocníc.uviedla v piatok pre TASR.komentovala svoje rozhodnutie odstúpiť z funkcie.Práve projekt stratifikácie považovala za taký, na ktorom je konsenzus. Sama vraví, že verí kvalite pripravovaného materiálu. Priznala, že bolo pre ňu veľmi nepríjemné, čo sa dialo okolo tejto témy.uviedla.Mieni, že niektorí absolútne nepočúvali jej argumenty, ktorými si pripravovaný materiál hájila. Zopakovala, že zákon, ktorý by spustil reformu slovenských nemocníc, bol koncepčným materiálom, pripraveným po odbornej stránke.dodala s dôvetkom, že pred 30 rokmi národ "štrngal kľúčmi" za to, aby bola odbornosť povýšená nad politiku.uzavrela.