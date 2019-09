A. Kalavská: Reforma nemocníc by pacientov bolieť nemala

Ilustračné foto. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 27. septembra (TASR) - Cieľom reformy nemocníc nie je podľa ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej (nominantka Smer-SD) ohroziť, ale zlepšiť zdravotnú starostlivosť na Slovensku. Tvrdí, že pacienta by bolieť nemala a už v súčasnosti sa realizujú kroky na to, aby ju nepocítil, respektíve, pocítil tak, že už viac nebude blúdiť v systéme slovenského zdravotníctva. Vyhlásila to po tom, čo v piatok reformu odobrila vláda.Kalavská pripomína, že reforma, ktorá nemá v súčasnosti istú politickú podporu v parlamente, sa pripravovala tri roky a stoja za ňou odborníci a osobnosti slovenského zdravotníctva. Verí, že okrem odborného sa podarí nájsť aj politický konsenzus. Uchádza sa naďalej o podporu koaličných aj opozičných strán. Avizovala, že je pripravená vysvetľovať každú jednu vetu reformy aj akceptovať zmeny, ktoré ju vylepšia.skonštatovala. Kalavská upozornila, že bez reálnej zmeny to nejde. Priblížila, že po novom sa má zadefinovať, koľko budú môcť pacienti maximálne čakať na jednotlivé zákroky.V súčasnosti ako ministerka nemôže podľa svojich slov povedať, čo má byť v konkrétnej nemocnici. Do systému sa preto má vniesť poriadok.zhrnula Kalavská. Podotkla, že reforma je inšpirovaná skúsenosťami mnohých európskych krajinách, ktoré v súčasnosti zo zmien profitujú.Ministerka zdôraznila, že cieľom je zlepšiť a nie ohroziť zdravotnú starostlivosť.povedala Kalavská. Pýta sa, či počet nemocníc garantuje kvalitu poskytovanej liečby pacientom.Reforma by sa mala v prípade, že ju odobrí aj parlament a prezidentka, začať v praxi realizovať od budúceho roka. Začiatkom by bol zber údajov či sledovanie indikátorov kvality.ozrejmila Kalavská. Povolenia na nové typy nemocníc, z ktorých bude jasné, na čo sa budú konkrétne zameriavať, sa majú vydávať od roku 2024. S reformou zdravotníctva súvisia aj pripravované zmeny v dlhodobej starostlivosti.