A. Kalavská sa cíti byť zneužitá na politický boj

Andrea Kalavská (SMER-SD), archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. novembra (TASR) – Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) sa cíti byť zneužitá na politický boj pre rozhodnutie nepodpísať revíziu úhrad liekov. Stojí si za rozhodnutím, že pacienti nebudú doplácať za lieky stovky eur a sú pre ňuKalavská v pondelok opäť zdôraznila, že pri akomkoľvek rozhodovaní berie do úvahyTaktiež tvrdí, že nie je pravda, že by sa revízie úhrad liekov nekonali sedem rokov.vysvetlila. Tiež si uvedomuje, že v systémeZároveň dodala, že sa jej nepáči reakcia opozičnej strany SaS, ktorú označila za "". Liberáli totiž tvrdia, že nepodpísaním revízie liekov tak Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR prichádza o 64 až 72 miliónov ročne. Rozhodli sa preto podať na ministerku trestné oznámenie.priblížila ministerka.Na jednej strane Kalavská chápe výpočty Útvaru hodnoty za peniaze a označila ich aj za správne, no zároveň dodáva, že ako lekárka by nikdy nepodpísala dokument, ktorý by pacientov donútil doplácať v niektorých prípadoch aj 2000 eur.Ministerkino rozhodnutie o nepodpísaní revízie si podľa jej slov vyžiadali viaceré pacientske organizácie. Jej krok otvorene podporili aj prednosta Kliniky kardiológie a angiológie Národného ústavu srdcových chorôb Robert Hatala, ktorý pripomenul, že revíziu treba premyslieť tak, aby bola "tiež prednosta Kliniky onkohematológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného onkologického ústavu Ľuboš Drgoňa, prezidentka Slovenskej psychiatrickej spoločnosti Ľubomíra Izáková a prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov Mária Lévyová.