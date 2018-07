A. Kiska a Zeman pôjdu prezidentským vlakom po stopách T. G. Masaryka

Na archívnej snímke Miloš Zeman a Andrej Kiska. Foto: TASR Milan Kapusta Foto: TASR Milan Kapusta

Bratislava 27. júla (TASR) - Prezidenti Slovenskej a Českej republiky Andrej Kiska a Miloš Zeman sa v nedeľu 29. júla prevezú prezidentským vlakom z Hodonína do Topoľčianok. V oboch obciach položia kytice k sochám prvého československého prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka. Informovala o tom Kiskova prezidentská kancelária.Hodonín bol rodiskom T. G. Masaryka a Topoľčianky jeho letným sídlom.doplnila kancelária.Na ceste do Topoľčianok sa vlak krátko zastaví z technických dôvodov v Sládkovičove. V Topoľčiankach sa prezidenti zastavia na prvorepublikovom jarmoku, navštívia Národný žrebčín a Zámok Topoľčianky. V ňom podpíšu pamätné listy pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR.Cestavlakom patrí do série spoločných podujatí k 100. výročiu vzniku Československa.