A. Kiska hovoril s J. Viskupičom o cestách, kanalizácii i kultúre

Na snímke prezident SR Andrej Kiska. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 21. mája (TASR) – Ďalším z krajov, ktoré prezident Andrej Kiska navštívil počas svojho rozlúčkového turné, bola Trnava. Stretol sa s predsedom Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozefom Viskupičom a následne na pôde Divadla Jána Palárika aj s pozvanými predstaviteľmi inštitúcií a zoskupení.Počas svojho mandátu A. Kiska navštívil TTSK niekoľkokrát, na Úrade TTSK bol však prvýkrát.povedal Kiska novinárom. Uviedol, že témy, ktoré s predstaviteľmi krajských samospráv preberajú, sa vo svojej podstate opakujú. "konštatoval prezident. Je to podľa nehoS Viskupičom sa rozprávali aj o otázke odpadového hospodárstva a kanalizácie s tým, že treba vytvoriť systém podpory pre obce, ktoré sa nemôžu pripojiť do verejných sietí, aby si vedeli dať s problémom rady.Na rad prišla aj kultúra a prezident vyjadril potešenie, že predseda TTSK má k tejto téme blízko.uviedol Kiska. Kultúra je však, ako dodal, na periférii záujmu a podpory súčasných politikov. Kroky ministerky s údajným zámerným odmietnutím dotácií na projekty LGBTI v dotačnom programe rezortu podľa Kisku narušili zvyšok dôvery, ktorú mala kultúrna obec v jej osobu.dodal Kiska. Predseda TTSK k okruhom, o ktorých hovoril s prezidentom, uviedol, že bolo prínosné ich prerokovať s hlavou štátu, lebo sú to témy, ktoré riešia všetci predsedovia krajov aj na úrovni združenia SK8, ktorého je Viskupič aktuálnym predsedom.