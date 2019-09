A. Kiska: Nešírme paniku, že musíme vytvoriť predvolebnú koalíciu

Na snímke zľava predseda strany Za ľudí Andrej Kiska, podpredsedovia strany Veronika Remišová, Juraj Šeliga a Michal Luciak počas príchodu na tlačovú konferenciu po skončení ustanovujúceho snemu strany „Za ľudí" v Košiciach 28. septembra 2019. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Na snímke hosť snemu, predseda strany Spolu - občianska demokracia Miroslav Beblavý počas prejavu na ustanovujúcom sneme strany „Za ľudí" v Košiciach 28. septembra 2019. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. septembra (TASR) – Nie je potrebné šíriť strach a paniku a vyvolávať dojem, že je nevyhnutné vytvoriť predvolebnú koalíciu voči Smeru. Líder novovzniknutej strany Za ľudí Andrej Kiska to zdôraznil v reakcii na ponuku predvolebnej spolupráce a koaličnej dohody, ktorú na sobotňajšom (28. 9.) ustanovujúcom sneme Za ľudí v Košiciach vyslovil za koalíciu Progresívne Slovensko-Spolu Miroslav Beblavý.Kiska zdôraznil, že o povolebnej spolupráci je potrebné hovoriť už teraz. Pripustil, že predvolebná koalícia je jednou z možností v situácii, ak by spoločný zisk viacerých strán dosiahol percento, ktoré umožní mandát zostaviť vládu.uviedol príklad.Nemyslí si však, že je teraz nevyhnutné strašiť nutnosťou zostaviť koalíciu proti Ficovi, aby Smer nezostavoval vládu.zdôraznil Kiska.Priznal, že svoj názor na ponuku PS-Spolu povedal lídrom koalície už pred sobotňajším snemom.povedal Kiska o Beblavom.Exprezident je presvedčený, že jeho strana vojde do parlamentu po budúcoročných voľbách ako silný hráč s dvojciferným výsledkom.Koalícia PS-Spolu ponúka novovzniknutej strane Za ľudí rokovanie o predvolebnej spolupráci a uzatvorenie koaličnej dohody. Na sobotňajšom ustanovujúcom sneme strany Za ľudí v Košiciach to uviedol predseda Spolu-OD Miroslav Beblavý.Opätovnú ponuku na spoluprácu zdôvodnil tým, že dôležitejšie ako súčet opozičných percent bude v nasledujúcich voľbách to, aby mandát zostaviť vládu dostal subjekt, ktorý reprezentuje skutočnú zmenu k lepšiemu.