A. Kiska podpísal zníženie DPH na všetky ubytovacie služby na 10 %

Bratislava 8. novembra (TASR) - Na všetky ubytovacie služby klesne od januára 2019 daň z pridanej hodnoty (DPH) na 10 %. Vyplýva to z novely zákona o DPH z dielne koaličnej SNS, ktorú podpísal prezident SR Andrej Kiska.Po prijatí pozmeňujúceho návrhu národniarov k tejto novele sa DPH zníži na všetky ubytovacie služby, napríklad aj na ubytovanie v školských domovoch a internátoch.Pôvodne návrh novely zákona o DPH počítal so znížením DPH na desať percent len na vybrané ubytovacie služby. A to na hotelové a podobné ubytovacie služby, na turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby, a tiež pri prevádzkovaní táborísk, rekreačných a dovolenkových kempov.Takáto zmena však bude mať podľa SNS pozitívny vplyv na hospodárenie žiakov, študentov i ich rodičov. Zároveň takýmto rozšírením nižšej DPH nebude dochádzať k zvýhodneniu určitých druhov ubytovacích služieb oproti ostatným.opísali poslanci.Podľa národniarov by malo toto opatrenie podporiť rozvoj cestovného ruchu na Slovensku. Odhadujú to na základe pozitívnych skúseností z iných členských štátov Európskej únie. Očakávajú, že takýto krok zvýši dopyt po ubytovacích službách na Slovensku.Poslanci pripúšťajú, že novela bude mať negatívne aj pozitívne vplyvy na štátny rozpočet. Predpokladajú krátkodobé zníženie výberu DPH z ubytovacích služieb.doplnili národniari.