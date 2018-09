A. Kiska sa stretol s A. Guterresom, ocenil jeho prejav v OSN

Andrej Kiska (vľavo) a António Guterres. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hovoril aj o potrebe spolupráce aj dodržiavaní pravidiel

New York/Chicago 27. septembra (TASR) – Slovenský prezident Andrej Kiska ocenil prejav generálneho tajomníka Organizácie spojených národov (OSN) Antónia Guterresa na aktuálnom 73. zasadnutí Valného zhromaždenia. Urobil tak na vzájomnom stretnutí po jeho stredajšom (26.9.) vystúpení v OSN.priblížil.Kiska sa v stredu stretol aj s gruzínskym prezidentom Giorgim Margvelašvilim.ozrejmil. Išlo o jeho druhé stretnutie na prezidentskej úrovni v USA. V utorok rokoval s ukrajinským prezidentom Petrom Porošenkom.Po vystúpení v OSN odletel Kiska do Chicaga, kde bude pokračovať vo svojej pracovnej ceste v USA. Navštívi Chicagskú univerzitu, Benediktínsku univerzitu a stretne sa s krajanmi. Pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky položí prezident veniec k pamätníku T. G. Masaryka.zhrnul.Potrebu dodržiavania pravidiel, vzájomnej spolupráce či ochrany médií vyzdvihol slovenský prezident Andrej Kiska vo svojom stredajšom (26.9.) prejave na 73. zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie spojených národov (OSN) v New Yorku. Upozornil, že kým budovanie mieru trvalo desiatky rokov, sebecké rozhodnutia ho môžu poškodiť za pár sekúnd.povedal na margo svojho prejavu. V súčasnosti si podľa neho treba uvedomovať, aký je svet "maličký" a ako dianie v jednej krajine dokáže ovplyvňovať druhú.Kiska je presvedčený, že OSN bude slúžiť svojmu účelu vtedy, ak budú jednotlivé štáty dodržiavať svoje záväzky.zdôraznil vo svojom vystúpení v OSN. Za dôležitú považuje jednotu pri realizácii rozvojových cieľov, v boji proti zmene klímy alebo riešení problematiky migrácie.uviedol Kiska. Zdá sa mu, že dodržiavanie pravidiel sa stalo staromódnym a ich ignorovanie znakom moci. Pripomenul, že žiadna krajina však nedokáže súčasným globálnym výzvam čeliť osamote či už ide o migráciu, terorizmus, klimatické zmeny, alebo hospodársky rast.Slovenský prezident svetovým lídrom v prejave pripomenul aj potrebu spolupráce. Politici podľa neho budú môcť iba vtedy slúžiť ľudom, keď pochopia jej skutočnú hodnotu.skonštatoval s tým, že to treba vysvetľovať aj ľuďom.Poukázal pritom, že problémy jednotlivých krajín sa môžu stať celosvetovými za pár minút. Zdôraznil preto nezastupiteľnú úlohu OSN pri prekonávaní rozdielov. Rovnako potrebu rešpektovania suverenity a územnej celistvosti pre globálnu bezpečnosť.doplnil.Kiska zároveň odsúdil používanie chemických zbraní v Sýrii, ako aj otravu Skripaľovcov v anglickom Salisbury.uviedol. Znepokojený je aj škodlivými aktivitami v kybernetickom priestore. Obáva sa, že rastúca manipulácia na sociálnych sieťach podkopáva demokraciu vo svete.Prezident tiež kritizoval politických lídrov, ktorí v boji proti extrémizmu a propagande využívajú rovnaké nástroje a rétoriku.tvrdí.Slovenská hlava štátu v prejave zdôraznila aj význam slobodných médií, novinárov označil za spojencov a strážcov zásad.zhrnul s tým, že médiá majú kľúčovú úlohu v snahe o lepší svet a musia byť preto chránené.Prezident Kiska vystúpil v OSN po štvrtýkrát. Keďže sa o funkciu už uchádzať nebude, išlo o jeho posledné vystúpenie v úrade na Valnom zhromaždení OSN.