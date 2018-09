A. Kiska: Školstvo musíme všetci brať ako prioritu

Prezident SR Andrej Kiska (uprostred) sa zúčastnil otvorenia školského roka na Základnej škole Staničná v Košiciach 3. septembra 2018. Foto: TASR František Iván Foto: TASR František Iván

Košice 3. septembra (TASR) – Školstvo musí byť prioritou Slovenska a len jeho skvalitnením sa môže krajina posúvať dopredu. Prezident SR Andrej Kiska to povedal na pondelkovom otvorení školského roka na Základnej škole (ZŠ) Staničná v Košiciach.uviedol Kiska pre novinárov.Prezident zvýraznil, že aké bude školstvo, tak bude vyzerať krajina. Osobitne ho ako hlavu štátu trápi strata úcty k vzdelaniu.dodal Kiska.ZŠ Staničná patrí k najlepším v Košiciach i v rámci Slovenska a zameriava sa na výučbu cudzích jazykov. Prezident si prezrel jej priestory, hovoril s učiteľmi a prihovoril sa žiakom. Na školskom dvore ho na úvod vítali stovky školákov. Spolu s ním sa na otvorení školského roku zúčastnili aj košický námestník primátora Martin Petruško a bývalý predseda Ústavného súdu (ÚS) SR a absolvent tejto školy SR Ján Mazák.ZŠ v košickej mestskej časti Juh si tento rok pripomína 55 rokov od svojho založenia.uviedla riaditeľka školy Eva Pillárová. Škola má aktuálne podľa jej slov viac ako 800 žiakov a v štyroch prvých triedach 88 prvákov.Súčasťou pondelkového programu prezidenta v Košiciach bolo aj stretnutie so študentmi z tímu Talentum, ktorí sú víťazmi svetovej robotickej súťaže. Popoludní je to návšteva Moldavy nad Bodvou, kde sa stretne s predstaviteľmi mesta a občanmi, pričom zavíta aj do miestneho komunitného centra a dvoch materských škôl.