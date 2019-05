A. Kiska v Prešove diskutoval o zamestnanosti i zdravotníctve

Na archívnej snímke prezident SR Andrej Kiska. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Prešov 9. mája (TASR) – Zdravotníctvo, nezamestnanosť a rozvoj cestnej infraštruktúry boli témy, o ktorých prezident Andrej Kiska vo štvrtok diskutoval v Prešove so zástupcami krajskej samosprávy. V rámci pracovného výjazdu absolvoval i stretnutie so zástupcami mesta.povedal po stretnutí s predsedom PSK Milanom Majerským prezident Kiska.Poukázal na vysokú mieru nezamestnanosti na východnom Slovensku oproti iným regiónom a problém vyľudňovania sa jednotlivých obcí. Riešením by podľa jeho slov bol rozvoj cestnej infraštruktúry a vstup Ukrajiny do Európskej únie (EÚ).vysvetlil Kiska.Podľa Majerského diskutovali tiež o riešení rómskej otázky a zdravotníctve.dodal Majerský.