A. Kiska vyzdvihol v Partizánskom riešenie nezamestnosti v meste

Na archívnej snímke Andrej Kiska. Foto: TASR Simona Ivančáková Foto: TASR Simona Ivančáková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Partizánske 8. októbra (TASR) - V Partizánskom sa nezamestnanosť neriešila dochádzaním ľudí za prácou, ale príchodom nových investorov. To je podľa prezidenta SR Andreja Kisku pozitívny jav oproti iným mestám. Uviedol to v pondelok počas svojej návštevy mesta.skonštatoval prezident.Pozitívnym javom oproti iným mestám je podľa neho aj to, že nezamestnanosť sa neriešila tým, že by ľudia začali cestovať niekde za prácou, ale do Partizánskeho prišlo mnoho investorov.ozrejmil.Počas rokovania s primátorom mesta Jozefom Božikom sa prezident dotkol i problémov, akými sú zdravotníctvo a v tejto súvislosti nedostatok lekárov, cestná infraštruktúra, konkrétne cesty prvej a druhej triedy, tiež životné prostredie a ťažba lignitu na hornej Nitre.dodal Kiska.Problémy, ktoré primátor preberal s prezidentom, boli podľa neho prozaické a netýkajú sa len Partizánskeho, ale celého Slovenska, skonštatoval Božik.uzavrel.Okrem návštevy mestského úradu a stretnutia s poslancami prezident v pondelok položil veniec pri pomníku padlým hrdinom. Dopoludnia absolvoval i program v Topoľčanoch.