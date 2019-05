A. Kiska: Zlu sa treba postaviť, bojovať s ním a nelegalizovať ho

Andrej Kiska, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Zvolen 8. mája (TASR) – Vedieť sa postaviť zlu, nebáť sa ho pomenovať, bojovať s ním a nelegalizovať zlo spoluprácou s ním, tak ako sa to napríklad teraz deje v parlamente, je náš záväzok voči ľuďom, ktorí nám vybojovali slobodu. Uviedol to v stredu pri príležitosti 74. výročia ukončenia druhej svetovej vojny vo Zvolene v príhovore prezident SR Andrej Kiska.Deň víťazstva nad fašizmom a pamiatku ľudí, ktorí sa postavili proti fašizmu a nacizmu, si uctil spoločne s predsedom vlády Petrom Pellegrinim (Smer-SD) a ministrom obrany Petrom Gajdošom (SNS) na zvolenskom cintoríne padlých vojakov sovietskej armády a cintoríne padlých vojakov rumunskej armády. Na pietnom akte kladenia vencov sa zúčastnili zástupcovia diplomatických zborov, predstavitelia štátnej správy a samosprávy, zväzov i združení.," pripomenul Kiska.Vojna sa začala u nás v Európe a podľa prezidenta si treba uvedomiť práve teraz pred voľbami do Európskeho parlamentu, že fantastický projekt Európskej únie bol pri svojom zrode projektom mieru. Vďaka nemu sa z Európy stal ostrov stability a prosperity.," konštatoval prezident.Zdôraznil, že nesmieme opakovať chyby minulosti. Nesmieme dovoliť extrémistom využívať strach a predsudky ako cestu k moci. Len tak sa nám podarí udržať našu krajinu slobodnú, bezpečnú pre všetkých a pripravenú zvládnuť nové výzvy.