A. Kisku prepustili z nemocnice, zákrok by mal byť úspešný

Na archívnej snímke Andrej Kiska. Foto: TASR Simona Ivančáková Foto: TASR Simona Ivančáková

Bratislava 3. októbra (TASR) - Bývalého prezidenta SR Andreja Kisku prepustili vo štvrtok z Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) v Bratislave. Počas týždňa tam absolvoval katetrizačnú rádiofrekvenčnú abláciu, teda zákrok na odstránenie arytmií srdca. Jeho ošetrujúci lekár skonštatoval, že Kiska by mohol patriť medzi tú skupinu ľudí, ktorým sa podarí arytmie úplne vyliečiť.Kiska sa cíti po zákroku dobre a verí, že dopadol úspešne. Zároveň sa poďakoval ústavu za výbornú starostlivosť a priateľské prostredie.Jeho ošetrujúci lekár Peter Hlivák z oddelenia arytmií a kardiostimulácie, ktorý zákrok vykonal, ocenil, že sa exprezident nerozhodol pre zákrok v zahraničí, ale zveril sa do rúk slovenských lekárov. Vysvetlil, že problémy boli u neho dlhodobé a keďže medikamentózna liečba nezabrala tak, ako mala, rozhodli sa pre toto riešenie. Dodal, že bývalý prezident trpel jednou z najčastejších pretrvávajúcich arytmií.Podľa Hlivákových slov trval zákrok zhruba tri a pol hodiny. Priblížil, že pri modernom zákroku nebolo potrebné otvoriť hrudník. Vykonali ho podľa jeho slov zavedením katétrov cez cievny systém do srdca a následne pomocou rádiofrekvenčnej energie vypálili v srdci ložiská, ktoré sa podieľajú na vzniku a pretrvávaní arytmie.