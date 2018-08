A. Linta už nie je tréner Olimpije Ľubľana, kormidla sa ujme Barišič

Alexandar Linta, archívna snímka. Foto: TASR Marko Erd Foto: TASR Marko Erd

Ľubľana 27. augusta (TASR) - Vedenie slovinského futbalového klubu Olimpija Ľubľana odvolalo z funkcie trénera Aleksandara Lintu. Štyridsaťdvaročnému koučovi sa stala osudnou prehra 0:2 so slovenským šampiónom Spartakom Trnava v úvodnom stretnutí play off Európskej ligy UEFA.Linta už neviedol mužstvo vo víkendovom ligovom dueli na pôde NK Domžale (2:1). Jeho funkciu dočasne prebral Safet Hadžič, ktorý trénoval Olimpiju aj v minulom roku. Hadžič povedie tím aj vo štvrtkovej odvete play off EL so Spartakom (20.30 na ŠAM v Trnave).Novým lodivodom sa stane od 3. septembra 48-ročný Zoran Barišič, ktorý bude už deviaty kormidelník v klube od roku 2015. Rakúšan s chorvátskymi koreňmi naposledy viedol v minulom roku turecký Karabükspor.Odvolaný Linta pôsobil v klube ako dočasný tréner, keď pred mesiacom nahradil dovtedajšieho kouča Srba Iliju Stolicu. Informáciu priniesla agentúra STA.