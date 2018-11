A. Merkelová vyzvala na vytvorenie ozajstnej európskej armády

Nemecká kancelárka Angela Merkelová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Štrasburg 13. novembra (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová sa v utorok vyslovila za vytvorenie budúcej európskej armády a tiežEurópskej únie. Informovali o tom agentúry AFP a DPA.povedala Merkelová na zasadnutí Európskeho parlamentu, čím si vyslúžila veľký aplauz.vyhlásila kancelárka. Zdôraznila súčasne, že takýto projekt by mohol byť dobrým doplnením NATO. EÚ by podľa Merkelovej mala pracovať aj na spoločnej politike v oblasti zbrojného exportu.Merkelovej výzva prišla v čase, keď americký prezident Donald Trump zosmiešnil francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona za jeho vlastný návrh na vytvorenie európskej armády. Washington sa obáva, že takýto návrh by mohol zatieniť Severoatlantickú alianciu.