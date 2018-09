A. Novak: Ceny ropy medzi 70 USD a 80 USD sú len dočasné

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 18. septembra (TASR) - Súčasné vysoké ceny ropy sú len dočasným javom, pod ktorý sa do veľkej miery podpisujú sankcie. Uviedol to v utorok ruský minister energetiky Alexander Novak.Ako povedal, terajšie ceny ropy medzi 70 USD až 80 USD (59,98 eura až 68,55 eura) za barel (159 litrov) sú len krátkodobé. V dlhodobom horizonte by sa podľa odhadov analytikov a ropných firiem mala cena komodity pohybovať okolo 50 USD za barel.Zároveň uviedol, že ruská produkcia ropy sa bude v nasledujúcich rokoch postupne zvyšovať. V tomto roku by podľa Novaka mala ťažba ropy v Rusku dosiahnuť 553 miliónov ton (11,105 milióna barelov denne). Do roku 2021 by sa však mala zvýšiť na 570 miliónov ton.(1 EUR = 1,1671 USD)