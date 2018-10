A. Novak: Rusko nemá dôvod zmraziť alebo znížiť produkciu ropy

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 28. októbra (TASR) - Rusko nemá dôvod zmraziť alebo znížiť úroveň svojej produkcie ropy. Vyhlásil to v sobotu (27.10.) ruský minister energetiky Alexander Novak, podľa ktorého existujú riziká, že globálne ropné trhy by mohli čeliť deficitu dodávok.Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) pod vedením Saudskej Arábie a ďalší veľkí producenti, nečlenovia kartelu na čele s Ruskom, sa v júni dohodli na zvýšení dodávok ropy na trhy. Ale OPEC minulý týždeň naznačila, že bude možno musieť znova znížiť produkciu, keďže globálne zásoby ropy v skladoch rastú.Novak na otázku novinárov, či je potrebné zmraziť produkciu ropy na súčasných úrovniach alebo dokonca ju znížiť, povedal:USA sa totiž od 4. novembra chystajú zaviesť sankcie proti Iránu, ktorý je významným exportérom ropy v rámci OPEC.Novak dodal, že skupina producentov, členov aj nečlenov ropného kartelu si potrebuje počkať na to, či sa v novembri objavia problémy, kým rozhodne o akýchkoľvek ďalších spoločných krokoch.OPEC a jeho spojenci plánujú spoločné stretnutie o ťažobných kvótach v decembri.